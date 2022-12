POSCAST - De Montpellier au Laos, voyage en Asie du Sud-Est : L'intégrale des 9 épisodes

"Pourquoi le Laos ?" Un peu avant de partir, et surtout depuis que je suis revenu en France, beaucoup de gens me posent cette question. Alors je leur réponds "et pourquoi pas !"

ⓘ Publicité

J’ai effectué ce voyage à la fin du mois d’octobre 2022, le Guide du Routard dans une main, et un magnétophone dans l’autre. On ne se refait pas ! Journaliste un jour, journaliste toujours...

Mais qu’on ne se méprenne pas. Ce podcast, dont j'ignorais à ce moment-là l'usage ainsi que la destination finale, et que France Bleu Hérault m'a proposé de mettre à votre disposition, ne répond pas aux traditionnelles exigences journalistiques. En tout cas, il n’en respecte pas les codes habituels. C’est surtout une invitation au voyage et à la découverte.

Vous y découvrirez peu à peu, et à travers ses neuf épisodes, de nombreux aspects de ce pays extraordinaire. Comme moi.

Je suis arrivé là-bas l’esprit totalement vierge, vierge de tout cliché ou recherche encyclopédique. Cela expliquera sans doute parfois quelques imprécisions ou maladresses dans mes explications ou commentaires.

On va simplement voyager ensemble, à la découverte d'un pays totalement méconnu. À la découverte d'une population souvent pauvre, mais accueillante, souriante et profondément attachante.

Bon voyage !