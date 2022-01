Pour fêter l'arrivée de 2022 , gagnez un week-end pour dévaler tout schuss les pistes de Cauterets !

Cauterets est situé à 30 min au sud de Lourdes en plein cœur du Parc national des Pyrénées. En hiver, le domaine du cirque du Lys est connu et reconnu pour son enneigement exceptionnel et naturel ; classé dans le Top 5 des stations les plus enneigées, le domaine du Cirque du Lys offre de nombreux équipements : 4 restaurants dont 2 sur les pistes, un Club Enfant, une Consigne à ski, une salle de pique-nique pour tous et une autre pour les groupes. Son espace débutant vous comblera de bonheur grâce à ses 3 tapis couverts et sa proximité avec la télécabine vous permettra d’en profiter aussi en tant que piéton. Pour les passionnés de pentes raides, pas de souci, les pistes du secteur de Touyarolles et celles au départ des crêtes du Lys sont pour vous ! Les nouvelles glisses sont également au rendez-vous grâce au Freestyle Park accompagné d’un Boarder Cross et de 2 zones débutants.

Cirque du Lys

Pour les amateurs de ski nordique les pistes du Pont d'Espagne offrent 36 km de parcours. Le circuit de ski de fond du Pont d’Espagne débute à 1400m depuis le parking, il passe par le plateau du Clot pour finir à 1750m d’altitude au Pont d’Estalounquet. 36 km de pistes entre les sapins pour les fondeurs de tous niveaux

Ski de fond à Cauterets entre les sapins

Jouez dans l'arène du quiz et partez en week-end à 2 à Cauterets

En jouant cette semaine dans "l'arène du quiz" entre 11h et midi gagnez votre week-end pour 2 à Cauterets avec : 1 nuit à l'hôtel + petit déjeuner + 2 jours de ski (ski alpin Cirque du Lys) ou 1 jour de ski alpin (Lys) + 1 jour de ski nordique (Pont d'Espagne)

Comment participer ?

Jouez cette semaine entre 11h et midi dans l'arène du quiz avec Jérôme Destruhaut. Répondez à un maximum de questions . Le plus gros score de la semaine gagne le séjour