Pour les vacances, dépaysement garanti aux lacs de la Folie de Contrexéville

Il faut aller au bout d'une route sinueuse sur les hauteurs de Contrexéville pour découvrir les lacs de la Folie. Deux étendues d'eau nichées dans la forêt. Un cadre dépaysant qui accueille une installation unique dans les Vosges : une piscine, totalement gratuite, construite littéralement sur le lac.

Pour ceux qui découvrent, c'est toujours une belle découverte. "Le site est super beau, avec la forêt, on se croirait en vacances alors qu'on est en weekend, on reviendra !" s'enthousiasme Julie, une meusienne venue passer la journée avec sa famille.

La piscine est installée au niveau du lac. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Mais l'équipement fait aussi le bonheur des locaux. "C'est un moment de détente avec les enfants, ça permet de faire un petit moment de vacances sans être loin et en plus c'est gratuit", confirme Alicia, vittelloise venue avec ses enfants.

Mattéo et Jarod eux aussi sont des habitués, ils viennent tous les jours avec leurs amis. "Contrex c'est vraiment trop bien ! Y a le lac, la piscine, le pédalo, on s'ennuie pas !", lâchent-ils entre deux plongeons. Si la baignade est interdite dans le lac, on peut y faire du pédalo. Un accrobranche et un restaurant finissent de compléter le panel d'activités à disposition des vacanciers.