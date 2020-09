Pourra-t-on bientôt partir en vacances sur la planète Mars ?

Dans l'émission Minute Papillon !, Sidonie Bonnec tente de savoir si elle pourra passer ses prochaines vacances sur la planète Mars. La réponse d'Olivier Sanguy de la Cité de l’Espace à Toulouse n'est pas celle qu'on attendait.

Après la lune, la planète Mars est au centre de toutes les attentions mais elle dévoile difficilement ses secrets. Pour en savoir plus sur notre voisine du système solaire, le mieux serait d'aller y faire un tour.

Et si on partait en vacances sur Mars ?

C'est la drôle de question qu'a posé Sidonie Bonnec dans Minute Papillon !

Pour Olivier Sangy, le rédacteur en chef de l’actualité spatiale à la Cité de l’Espace de Toulouse, il faut commencer par envoyer des vols habités sur Mars. On peut l'envisager dès les années 2030 ou 2040. Des hommes et des femmes pourraient alors explorer et analyser la planète Mars.

Pour y arriver, les difficultés sont nombreuses et le coût d'un tel voyage est beaucoup trop important.

Le milliardaire Elon Musk détient-il la solution ?

Lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il n'aurait jamais pu croire que notre génération puisse faire son voyage en quelques heures.

En 2002, le milliardaire Elon Musk et sa société Space X lance l'idée folle de proposer à des touristes de visiter la planète Mars. Le projet paraît fantasque et il n'est pas tout vraiment pris au sérieux. Mais aujourd'hui, c'est bien sa société qui transporte des astronautes de la NASA, comme le rappelle Olivier Sanguy.

Pour visiter la planète Mars, il faut tout de même développer un mode de transport économiquement viable et qui permette d'acheminer des personnes et du matériel sur la planète rouge. Le prix envisagé par le milliardaire se situe entre 100 000 et 500 000 dollars.

L'économie de toute une vie pour la plupart d'entre nous.