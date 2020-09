C'est un des monuments emblématiques des PO et une adresse prestigieuse dans laquelle vous pouvez passer une nuit inoubliable. Bienvenue au Château de Valmy à Argelès, un château qui fait craquer les stars, écoutez !

Quand Stéphane Bern et Pascal Légitimus craquent pour le Château de Valmy à Argelès !

Cette année, le Château de Valmy fête ses 120 ans. Perché sur les hauteurs d'Argelès, ce joyaux de l'art nouveau et de la belle époque entouré de vignes, domine la côte catalane. Un lieu d'exception qui est à la fois un domaine viticole, un restaurant réputé et des chambres d'hôtes qui accueillent de nombreuses stars. Parmi elles, Stéphane Bern et Pascal Légitimus, écoutez !