Que faire en Béarn / Bigorre : Comment bien profiter du Centre nautique de Pau

Le maillot trépigne d’impatience depuis trois mois. Pour tous ceux qui n’ont pas pu aller nager dans l’océan depuis la levée du confinement, l’attente est forte pour retrouver l’eau et le plaisir de la piscine. Bonne nouvelle sur Pau, le centre nautique rouvre une partie de son complexe dès ce samedi 13 juin 2020.

A partir de 10 heures, vous pourrez vous rendre au Centre nautique avec votre maillot, votre bonnet de bain, votre serviette… mais aussi le masques qui sera obligatoire dès l’entrée dans l’établissement et jusqu’aux cabines.

Avant de passer sous la douche savonnée et obligatoire, vous pourrez profiter des casiers. Mais seuls 125 sur les 1 400 habituels sont ouverts, afin de respecter la distanciation sociale. « Nous avons installé des traits et des flèches pour vous guider », explique Marie-Laurence Prigent, directrice du Centre nautique de Pau.

Après la douche, place au grand bassin extérieur, le seul ouvert dans cette première phase de déconfinement de la piscine paloise. « On a séparé le grand bassin en trois parties : cinq lignes de 50 mètres pour les nageurs aguerris, avec quinze nageurs par ligne. Des lignes de 25 mètres pour les nageurs peu habitués. Et un espace libre pour que les plus jeunes puissent s’amuser. »

Côté tarif, cette configuration réduite se retrouve aussi dans le prix du ticket d’entrée. 2 euros pour deux heures de piscine maximum, avec une réservation de votre créneau horaire conseillé via le site pau.fr ou l’application « Ma ville facile ».

Un retour au bain encadré, mais qui devrait permettre de retrouver de bonnes habitudes pour tous les adeptes de la nage, qu’elle soit sportive ou simplement ludique.