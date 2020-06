Que faire en Béarn / Bigorre ? : Les canyons de la vallée d'Aspe à découvrir avec Eric Corno

Si vous souhaitez découvrir la vallée d'Aspe autrement, Eric Corno est la personne qu'il vous faut. Passionné de nature, de découverte et de grands espaces, celui-ci vous propose de découvrir la vallée d'Aspe autrement. À travers des randonnées classiques ou aquatiques vous découvrirez le canyon de la vallée d'Aspe. Tout le monde peut faire ces activités même sans expérience, le parcours n'est pas forcément compliqué.

Pour participer à cette activité, il est important de réserver votre sortie au moins 24h à l'avance. Les groupes sont limités à 10 personnes, guide compris pendant cette période de crise sanitaire. Les sorties sont organisées tout au long de la semaine en journée complète ou en demi-journée en fonction de vos envies, mais aussi de votre âge et du parcours choisi. Tout le matériel est fourni par Eric Corno, et est désinfecté après chaque utilisation. Pour participer à ces activités, il vous suffira de prévoir des chaussures, un maillot de bain, de l'eau et de la nourriture.

Pour vous inscrire aux ateliers d'Eric Corno, n'hésitez pas à le contacter par mail : eric.corno@wanadoo.fr ou par téléphone au 06 82 65 39 45.