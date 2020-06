Que faire en Béarn : Une nuit dans les yourtes au cœur du Béarn

Pour un séjour dépaysant et original, direction Pontiacq-Viellepinte (Béarn) où Nathalie vous propose de passer la nuit dans un gîte… ou dans des yourtes !

Un voyage en Mongolie sans quitter les Pyrénées, c’est possible grâce à Nathalie. Avec Les Yourtes du Béarn, elle a transformé son petit coin de paradis dans le nord est du Béarn en véritable voyage romantique. A côté de ses deux gîtes classés trois étoiles, elle propose des yourtes, dans la pure tradition mongole.

Dans cet espace typique, arrondi comme un cocon protecteur, vous trouverez le confort d’un véritable lieu de détente. Lit, matelas et lingerie comme à l’hôtel, mais un environnement qui sera un véritable voyage visuel. L’endroit idéal pour une soirée (ou plus) romantique. Surtout si vous profitez du bain nordique en soirée, avec les yeux rivés sur la voûte étoilée.

Nathalie propose trois yourtes mongoles depuis 2014. Dans son Domaine des deux clos, vous pourrez profiter d’un écrin naturel, mais aussi de beaux sites à découvrir dans les alentours. Lac du Louët et ses 4,5 kilomètres de balade, le site archéologique gallo-romain de Saint-Sever ou encore le Château de Montaner et la vie au temps de Gaston Fébus. Depuis Bigorre et Béarn ont su unir leurs destins grâce à l’enthousiasme de ses habitants.

Mais entre voyage historique, nuit romantique et dépaysement au cœur de la nature, les vacances en Béarn s’annoncent inoubliables.