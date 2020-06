Que faire en Béarn : Vivez la vie de mousquetaire au Château de Laàs

Passé la frontière de la principauté de Laàs, au cœur du Béarn, le Château des énigmes vous attend durant tout l’été entre Sauveterre-de-Béarn et Navarrenx. Une destination familiale qui vous plongera dans une histoire ludique en pleine nature.

Le Château de Laàs, c’est d’abord un parc de 12 hectares où l’environnement est roi. Au bord de la rivière ou sur les pelouses, les belles journées estivales vous feront profiter de ce parc exceptionnel. Au détour d’un chemin, c’est la vie des mousquetaires du Roi, au 18e siècle, qui vous surprendra. Car vous pourrez vous lancer dans la chasse aux énigmes pour tenter, à votre tour, de rejoindre le corps d’exception d’Athos, Portos ou d’Artagnan. « C’est un parcours de jeu sur le thème des mousquetaires. Un jeu familial, de 4 à 99 ans. On a même des grands-parents qui se prennent au jeu », explique Elise Darritchon.

Au moins de deux heures seront nécessaires pour résoudre les énigmes. Et pour ceux qui veulent prolonger la magie du lieu, plusieurs choix s’ouvrent à vous. Des cabanes dans les arbres pour passer une nuit romantique dès la fermeture du parc. Mais aussi des sensations fortes dans le parcours entre les arbres à l’aide de passerelles et de filets. Sans oublier la magie d’un parc où mille richesses naturelles vous attendent.

Le Château des énigmes de Laàs est ouvert tous les jours, de 10 heures à 18 heures (fermeture de l’accueil à 16 heures). Il vous en coûtera 14 euros pour les plus de 12 ans et les adultes, 9 euros pour les moins de 12 ans et c’est gratuit pour les moins de 4 ans.