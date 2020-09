Récit de baladeur : Une famille en camping-car

Bouleversés par l’épidémie de coronavirus, les plans de vacances des Alsaciens se modifient et se tournent de plus en plus vers d'autres envies : être mobile tout en restant à distance des autres. Beaucoup ont décidé de tenter l'expérience du camping-car, une pratique qui pourtant n'est pas nouvelle. Le camping-car avait déjà la cote et l'année dernière, elle a séduite Laurence et Michel. Vivant du côté d'Obernai, un jour ils ont décider de faire prendre un nouveau virage à leur vie de famille :

Le camping-car "Lulu" © Radio France - Laure Basterreix

Il est certain que de décider de vivre en famille dans un espace réduit, ce n'est pas une décision à prendre à la légère et il faut faire les bons choix pour trouver le camping-car idéal. Avant de devenir propriétaire de "Lulu" (c'est le petit surnom du camping-car) Michel et Laurence sont partis à la recherche de conseils :

L'autre facteur à prendre en compte : la promiscuité. La vie de famille se réorganise et le vivre ensemble s'installe d'une façon encore différente.

Dans le camping-car de Michel et Laurence, chacun et chaque chose a sa place © Radio France - Laure Basterreix

De cette expérience en camping-car, toute la famille retiendra de beaux souvenirs de voyage d'un périple de 8 mois en Europe, une expérience humaine enrichissante et des rencontres qui ne s'oublient pas. Une chose est sûre, pour eux, le camping-car ce n'est pas terminé :

Merci encore à Laurence, Michel, Charlotte, Rose et Marcel de nous avoir accueillit chez eux et de nous rappeler que les rencontres et l'évasion peuvent se faire à quelques kilomètres de chez soi, et pourquoi pas en camping-car ?