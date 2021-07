Tout le monde dehors à Arnac-Pompadour en Corrèze

France Bleu Limousin continue sa tournée estivale dans le cadre de son émission "Tout le monde dehors" et installe ses studios à Pompadour, célèbre par son château et son Haras National et sa Jumenterie unique en France. L'occasion de vous faire découvrir en sons et en images ce site exceptionnel où le château de la célèbre Marquise fait face à un des plus beaux hippodromes de France, sur lequel se déroulent tout l'été des courses de galop, de cross et de steeple-chase. Spectacles et cabarets équestres font également partie des animations phares de l'été.

En partenariat avec Terres de Corrèze et Orange

France bleu Limousin en direct de Pompadour face au château.

Nathalie Jumelle de Terres de Corrèze embarque Pascal Sammartano sur son triporteur...

