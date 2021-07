Tout le monde dehors au lac de St Pardoux en Haute-Vienne

En partenariat avec Orange © Radio France

Pour fêter le lancement de la saison estivale du lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne, France Bleu Limousin y a installé ses studios. L'occasion d'en apprendre plus sur ce lac artificiel de 330 hectares et toutes ses infrastructures qui en font le lieu idéal pour la pratique des activités de pleine nature, seul, entre amis ou en famille.

Tout le monde dehors en direct du lac de Saint Pardoux avec Pascal Sammartano.

Le directeur Christophe Bize nous accueille sur la plage de santrop.

Marie et Titi de l'association capharnaïm

Le programme des animations de la joyeuse troupe Capharnaüm de St Pardoux : https://www\.facebook\.com/lecaphanarnaumassociation/

Lucie de l'association La bougeotte ( et derrière Aurélie de l'atelier du blanc en direct avec Pascal Sammartano.

Jackie Braye la présidente du comité de randonnée de la Haute Vienne.

Le dimanche 11 juillet à Saint Pardoux, le comité départemental de randonnée pédestre de la Haute Vienne vous propose une découverte de la randonnée pédestre, marche nordique et marche aquatique, disciplines de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Il faut se munir -pour la randonnée- de chaussures de marche, une casquette et une bouteille d'eau, et pour la marche aquatique d'une "vieille paire de basket", d'un maillot de bain et d'une serviette de bain et de lunettes de soleil et casquette. Rdv le 11 juillet de 10h à 17h sur la plage de santrop du lac de Saint Pardoux.