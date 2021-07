RÉÉCOUTEZ : Tout le monde dehors au lac de Vassivière en Haute-Vienne

France Bleu Limousin continue sa tournée estivale dans le cadre de son émission "Tout le monde dehors" et installe ses studios au lac de Vassivière.

Avec ses 47 kms de rivages découpés et plus de 1000 hectares d’eaux claires et limpides sorties des entrailles du Plateau de Millevaches, le lac de Vassivière vous offre des paysages intemporels aux ambiances canadiennes, des espaces préservés à perte de vue pour vivre l'aventure, sur l'eau comme en pleine nature. Côté loisirs sportifs, vous ne serez pas déçu : école de voile, canoë, stand up paddle, planche à voile, wake board, ski nautique, natation en eau libre, tout est possible à Vassivière ! De très nombreuses animations et manifestations ont lieu pendant tout l'été, l'agenda complet se trouve sur le site internet du lac de Vassivière.

Laurence PUISSANT de l'office du tourisme du lac de Vassivières

Le lac de Vassivière, un endroit où l'on peut faire une multitude d'activité toute l'année comme nous le dit Laurence Puissant

Laurence Puissant de l'offie du tourisme du lac de Vassivières - Stéphane Pigato

Alexandra Macintoch du Centre D'art et du paysage de l’ile de Vassivière.

Alexandra Macintoch est la nouvelle directrice du centre d'art et du paysage de l'île de Vassivière, un lieu de rencontres et de création artistique.

Alexandra Macintoch du Centre D'art et du paysage de l’ile de Vassivière - Stéphane PIGATO

Mathilde pour les balades en canoë

Le CKE (canoë kayak Eymoutiers/Vassivière) propose des locations libre de canoë, de paddle et de kayak. Il existe des activités encadrées (aventure/chasse au trésor/canoë couché de soleil/descente en eux vives) sur le lac avec des éducateurs sportifs.

Mathilde nous présente les activités nautiques sur le lac de Vassivière - Stéphane PIGATO

Cédric Plasseau Moniteur/Guide De Pêche

La pêche, une activité qu'on pratique toute l'année sur le lac de Vassivière.

Cédric Plasseau nous le confirme, la pêche est une activité pour les pêcheurs confirmés, mais aussi pour toute la famille sur le lac de Vassivière - Stéphane PIGATO

Sandrine Bordier et Stéphane Martin, pour le festival Paroles de Conteurs.

Sandrine Bordier et Stéphane Martin, nous présente Paroles de Conteurs, un festival international du conte qui a lieu tous les ans à la fin du mois d'août. 22ème édition cette année.

Sandrine Bordier et Stéphane Martin, pour le festival Paroles de Conteurs. - Stéphane PIGATO

Laurence Puissant et Marianne Laurent nous présente les randonnées autour du lac de Vassivière.

De nombreux endroits sont propices aux randonnées pour toute la famille autour du lac de Vassivière.

Laurence Puissant et Marianne Laurent nous présente les randonnées autour du lac de Vassivière. - Stéphane PIGATO

Christophe Bancelin et Anthony Bord, co-présidents du Paddle Vassivière Club nous présente les Championnats de France de Paddle

Manche du Championnats de France de Paddle en haut intérieure, le 3 octobre 2021 sur le lac de Vassivière

Christophe Bancelin et Anthony Bord, co-présidents du Paddle Vassivière Club - Stéphane PIGATO

Benoit Brissot et Igor, de la boulangerie "la pierre à Pain".

Benoit Brissot, boulanger et artiste et Igor magicien, de la pierre à Pain, le fournil traditionnel de l'île de Vassivière. Du pain au feu de bois, à l'ancienne.