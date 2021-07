Troisième étape dans le cadre de l'émission d'été de France Bleu Limousin "Tout le monde dehors" au lac du Causse en Corrèze. L'occasion de découvrir ce lieu en pleine nature et les activités et spectacles proposés cet été.

France Bleu Limousin continue sa tournée estivale dans le cadre de son émission "Tout le monde dehors" et installe ses studios au lac du Causse en Corrèze. L'occasion de vous faire mieux découvrir ce lac situé à quelques kilomètres de Brive, niché dans un écrin naturel de 84 ha, véritable terrain d’entraînement pour les passionnés d’activités de plein air et lieu de référence des amateurs de pleine nature, sportifs amateurs ou confirmés ! Et cet été de nombreuses activités et festivités vous attendent !

Le studio vu du lac © Radio France

Isabelle de lasterie du saillant ...propriétaire du château du saillant nous présente le programme de la 40 ème édition du festival de la Vézère .

Isabelle de lasterie du saillant © Radio France - Véronique Henry

https://www.festival-vezere.com/ © Radio France - Véronique Henry

Virgile et Thomas, maitres nageurs sauveteurs, veillent sur notre sécurité sur la plage du lac deu Causse.

Virgil et Thomas MNS sur la plage du Causse © Radio France - Véronique Henry

