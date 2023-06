S'évader à Poudlard.... en Corrèze! Le gîte le Relais des Sorciers" ouvre ses portes aux vacanciers

Vous êtes prévenu : une fois passée la porte, enfin le quai 9 3/4, vous changez de monde. A Espartignac, près d'Uzerche en Corrèze , le "Relais des Sorciers" accueille jusqu'à huit vacanciers dans ses chambres dédiées à l'univers d'Harry Potter.

ⓘ Publicité

Pour les fans, et aux néophytes

" Ça s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que on va retrouver au travers de tous les objets, tous les petits clins d'œil. Le néophyte, même s'il n'a pas les références du livre ou du film, arrivera à se déconnecter à se laisser aller j'en suis persuadé", affirme Jonathan Souillart, propriétaire des lieux. Du sol au plafond, Jonathan et Laetitia, sa compagne n'ont pas fait les choses à moitié. Le couple de fans, a écumé les brocantes et les magasins spécialisés de toute la France pour trouver les objets nécessaires. Même les toilettes sont Harry Potter.

Un décor immersif...comme si Poudlard s'était parachuté en Corrèze - Jonathan Souillart

Des chambres « Gryffondor », « Serpentard »....

Fidèles à la saga dans le moindre détail, quatre chambres sont décorées au thèmes des quatre maison du roman. "Chaque porte a été conçue et pensée pour refléter ce que l'on trouve dans les livres", précise le maître des lieux. "Ici on rentre dans une chambre plutôt agréable et claire." Pour ne pas gâcher la surprise, nous tairons le nom de cette maison. "C'est verdoyant les fans comprendront."

" On profite de l'instant et on se laisse aller"

Tout est fait pour que l'on puisse déconnecter. "On aime le fantastique parce qu'on aime pouvoir penser à autre chose, notre quotidien est déjà assez chargé en travail. Pourquoi ne pas venir décompresser dans un endroit où on va pouvoir poser nos téléphones, appareils connectés, on profite de l'instant et on se laisse aller."

Les cadres suspendus aux murs de ce Poudlard corrézien se réveilleront-ils à la tombée de la nuit? - Jonathan Souillart

Et la magie fait déjà effet. A peine ouvert le relais des sorciers a déjà des réservations pour les prochaines semaines. En complément Jonathan et Laetitia Souillard envisagent de proposer des animations régulièrement, avec notamment un tournoi de Quidditch, le fameux jeu de la saga.