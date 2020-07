Saint-Etienne-de-Baïgorry, village authentique riche en histoire

En plein coeur du Pays-Basque et à seulement quelques kilomètres de la frontière espagnole, Baigorri est notamment réputé par son empreinte culturelle forte, sa merveilleuse vallée et son histoire très riche.

Entre histoire et nature

Il semble totalement inévitable quand on passe à Baigorri, de venir jeter un oeil au château Etxauz, de faire une jolie randonnée pour découvrir le patrimoine naturel du village, de se délecter de bon fromage de brebis, et bien entendu, de faire un tour à la Cave Irouleguy sur la route du retour. Vous l’aurez compris, Baigorri est un petit village qui mérite amplement qu’on parle de lui, surtout quand on connait son histoire ...

Et Saint-Etienne-de-Baïgorry fût !

Antton Curutcharry, adjoint au maire et professeur d’histoire-géographie, est incollable sur l’histoire de son village. De l’origine du nom jusqu’aux couleurs du blason, en passant par la création du village et son développement, il fait parti de ceux qu’on a envie d’écouter sagement, silencieusement, pour savourer ses paroles. Il nous raconte donc la riche histoire de Saint-Etienne-de-Baïgorry depuis son commencement …

Pour découvrir l'histoire de Baigorri : c'est par ici !

Où manger (et dormir) ? Maison Arcé

Que faire ? Randonnées, trail, dégustations de vin local.