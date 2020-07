Saint Jean-Pied-De-Port, entre histoire et traditions

Un cadre verdoyant, une beauté naturelle et une ville riche d'histoire ... voici les secrets de St Jean-Pied-de-Port qui charme chaque année, un bon nombre de touristes.

St Jean-Pied-de-Port, célèbre pour son histoire

Etape renommée pour les pèlerins de Compostelle, St Jean-Pied-De-Port a été fondé au 12ème siècle puis est devenu un haut lieu stratégique du royaume de Navarre du fait de nombreux échanges commerciaux effectués sur ses terres. En déambulant dans le village, on peut observer un bon nombres de vestiges de son histoire - et la ville entière devient un véritable musée. Remparts, citadelle ou encore maisons traditionnelles basques témoignent de son passé, il suffit de se balader dans les ruelles pour y découvrir par soi-même sa richesse historique. St Jean-Pied-De-Port n’oublie pas non plus d’être une terre de traditions …

La pelote à l’honneur

On ne peut pas y couper lors d’un séjour dans le Pays-Basque, et encore moins à St Jean-Pied-De-Port, la pelote reste le sport royal et apprécié. Toute l’année, on peut voir au trinquet Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port, des parties de pelotes à main nue par équipe, en 50 points.

On peut aussi s’initier et se perfectionner à la pelote …

Noel Errecart et Philippe Duhalde Copier