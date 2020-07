Salies-de-Béarn, la ville du sel aux multiples vertus !

Quand on pense aux vacances d'été dans le sud-ouest, on pense à l'océan ... mais les terres béarnaises promettent aussi un séjour riche en activités. Zoom sur Salies-de-Béarn, la ville du sel !

Des vacances ressourçantes à Salies

Quoi de plus agréable qu’une ville douce, fleurie et pleine de belles histoires pour passer des vacances reposantes ? Salies a toutes les qualités d’une destination de villégiature, en famille, seule ou en amoureux, avec ses ruelles surprenantes, ses couleurs incroyables, ses restaurants intimistes et bien sûr, ses habitants fiers de leurs traditions. On ne peut bien entendu pas faire un tour à Salies sans passer par les thermes ou encore le musée du sel. Mais surtout, il faut tendre l'oreille quand on nous propose de nous raconter l'histoire de la ville ...

Dany, raconteuse du pays à Salies-de-Béarn

S’il y a bien quelqu’un à qui on peut demander de belles histoires, c’est à Dany. Elle connaît sa ville chérie et quand elle commence une histoire, on a envie de s’assoire dans un coin et de boire ses paroles. Et l’histoire de Salies a son lot de surprises …

