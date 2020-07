Sans bruit, sans odeur et sans permis, on a testé pour vous le bateau électrique dans le port de Roanne

La Loire est souvent dans le décor de nos reportages de cet été 2020. Le fleuve alimente le canal de Roanne à Digoin sur lequel on peut se balader en bateau électrique. Une nouvelle idée de loisir qu'on a testé pour vous.

Un port à Roanne

Oui, il y a un port à Roanne. Et il est très charmant. Grand de cinq hectares, ce port de plaisance accueille une centaine de bateaux et péniches. Parmi les hôtes du port il y a des résidents permanents à l'image du capitaine Hervé Petelet.

Le port de Roanne est alimenté par la Loire et il est le début du Canal de Roanne (Loire) à Digoin (Saone-et-Loire). Il fait partie du réseau "voies navigables de France".

Balade sur le port ou sur le canal

Parmi les activités à faire : le bateau électrique. Du lundi au samedi vous pouvez louer un bateau électrique, sans permis pour vous balader soit sur le port de Roanne soit sur le canal. Plusieurs formules à votre disposition :

- le tour du port pour une durée de 30 minutes, idéal pour le découvrir et voir de plus près les embarcations garées au port.

- le long du canal avec des formules allant de deux heures à quatres heures avec escales pour les plus longues avec notamment une halte pique nique à l'étang de Merlin à Mably au nord de Roanne.

Une balade 100% quiétude

L'avantage du bateau électrique c'est qu'il ne fait pas de bruit et ne dégage pas d'odeur de carburant. C'est l'idéal pour découvrir ce lieu paisible et une nature rafraîchissante. On peut y monter jusqu'à cinq ou sept ce qui permet aussi la convivialité lors de la balade.

N'oublions pas la sécurité, bien présente, avec un gilet pour chaque passager.

Pour les tarifs, comptez 15 euros le bateau cinq places pour le tour du port et de 45 à 75 euros pour les balades de deux à quatre heures sur le canal. Ajoutez une dizaine d'euros pour le format à sept places.

Notez aussi que, si vous n'avez pas le pied marin, vous pouvez aussi louer des vélos pour vous balader le long du canal.