Sare, un des plus beaux villages de France

Si on ne pouvait attribuer qu’un adjectif à Sare, on choisirait l’authenticité.

Ouvrez grands les yeux

Quand on arrive à Sare, on a presque l’impression de se retrouver devant une magnifique carte postale ou des photos de magazine tant la beauté du lieu et son authenticité le rendent merveilleux. Impossible de rater une photo même avec le pire appareil du monde … et on a envie de tout immortaliser. Près de 2500 habitants et chacun fier de faire vivre les traditions basques dans leur vie de tous les jours. Au-delà de son authenticité, Sare cache des trésors de l’histoire que les habitants connaissent évidemment sur le bout des doigts.

Les Grottes de Sare

Appelées aussi Grottes de Lezea, les Grottes de Sare vous proposent de faire un grand voyage dans le temps - rendez-vous il y a deux millions d’années - pour retracer la vie des hommes préhistoriques. Une visite guidée vous embarque sur leurs pas et émerveille à coup sûr petits et grands.

François Pouyet, le directeur du lieu :

