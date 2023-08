Sauveteurs en mer : "j'espère refaire une troisième saison"

Sara, à droite, a passé son été de sauveteuse qualifiée avec Marion et Nils, sa cheffe de poste et son adjoint.

La surveillance des plages se terminent ce weekend, l'heure pour les sauveteurs en mer de faire le bilan. Dans le Finistère, la SNSM surveillent 17 des 46 plages surveillées du département. Et parmi eux, il y a Sara Mustafic. C'est le deuxième été qu'elle passe en tant que sauveteuse qualifiée, et cette année c'était sur la plage de Trescadec à Audierne.

ⓘ Publicité

Beaucoup de prévention

Et pour la jeune femme la majorité de l'activité de surveillant de plage, c'est la prévention. "Quand il y a des vagues, on va voir les personnes âgées. Faites attention. Aujourd'hui, il y a pas mal de houle, il y a des vagues de bord de mer". Et puis il y a la "bobologie", avec "les piqûres de vives, des personnes qui viennent du beach volley qui se blessent et du coup, on les prend en charge."

Réagir très vite

Mais parfois, aussi, il y a des cas très sérieux, comme le 22 août dernier. Alors que Sara est en poste sur la plage, un homme fait un arrêt cardio respiratoire en sortant de l'eau. "Il y a quelqu'un qui a crié 'à l'aide', et je l'ai vu tout de suite." Immédiatement, Sara prodigue les gestes de premiers secours, bientôt rejointe par Marion, sa cheffe de poste, et Nils, son adjoint. "On a réagit en équipe, et rapidement."

L'envie de continuer

Des expériences riches pour Sara. "J'ai appris plein de choses. On a fait des sessions pour aussi s'améliorer en paddle et donc franchement, plein de belles choses acquises. Et puis j'avais une très bonne cheffe de poste, j'étais bien encadrée", sourit-elle.

Et elle compte bien rempiler pour une troisième saison. "Je le souhaite en tout cas. On rencontre plein de belles personnes, on apprend plein de choses et franchement, j'espère que je vais refaire."