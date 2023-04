Se cocooner au coeur de la Chaîne des Puys

Hébergement atypique, écologique et authentique, le lodge est une cabane construite aux normes BBC (Bâtiments basse consommation) dont la conception et la fabrication s’inscrivent dans une démarche globale de préservation environnementale et favorisent au mieux l’intégration dans le site du Parc Naturel des Volcans d’Auvergne.

dessin Volca'lodge

Au cœur de la chaîne des Puys, dans un environnement naturel préservé, découvrez l’écolodge, un nouveau type d’hébergement, à la fois confortable et atypique, qui s’intègre parfaitement dans la nature.

eco lodge - jomoss

Bénéficiez de votre lodge au cœur de la nature avec petits-déjeuners, et du spa privatif sur votre terrasse pour un week-end en amoureux ! ou entres amis !

