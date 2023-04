Séjournez 1 nuit pour deux personnes dans un Riad en plein cœur de Vichy

Venez découvrir Un Riad à Vichy, un lieu paradisiaque tenu secret en plein quartier thermal !

C’est ici que se cache une demeure des plus exotiques en plein cœur de l’Auvergne : un véritable Riad marocain tenu secret des années, jusqu’à 2022 où deux sœurs l’on racheté et décidé de l’ouvrir au public. Dorénavant on peut y séjourner.

Salon du riad - Un riad a Vichy

On entre dans une véritable oasis en ville : la demeure belle-époque a été imaginé par un riche colon français du Maroc qui aimait venir faire ses cures à Vichy et souhaitait retrouver la quiétude de son Riad marocain. Une fois à l’intérieur, un thé à la menthe à la main, on s’imagine tout à fait au milieu de la Medina !

La cour du Riad - Un riad à Vichy

Architecture traditionnelle marocaine, avec patio central, fontaine intérieure avec bassin en mosaïques et distribution des espaces et chambres à l’étage tout autour.

