EN IMAGES. 5.000 jeunes Franciliens en vacances à Cabourg avec le Secours populaire

Ces petits Boulonnais ont pu profiter de la plage et de ses crustacés

Il y avait de la bonne humeur dans l'air ce mercredi matin chez les petits Franciliens ! Départ en bus à 6h30 pour 5.000 jeunes, les yeux pleins de fatigue mais aussi d'excitation. Direction Cabourg et les plages de Normandie pour une journée de vacances.

A bord du car de Boulogne-Billancourt, les 28 passagers ont entre 6 et 12 ans, encadrés par six bénévoles. Depuis 1979, le Secours populaire français organise chaque année la "Journée des oubliés des vacances" pour que les enfants qui n’ont pas pu partir puissent prendre l'air avant la rentrée des classes. Tous sont bénéficiaires des services du Secours populaire.

Une journée de détente à la plage

8h30 passé, il est temps de faire une halte pour petit déjeuner sur aire d'autoroute, avant de reprendre la route. Le programme de la journée : "on va aller à la plage, on va faire des jeux, et peut-être du foot. Mais c'est compliqué de jouer dans le sable", récite sagement Adama, 8 ans.

