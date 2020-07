Soustons, un cocon de verdure

Quand on découvre Soustons pour la première fois, il semble difficile de ne pas rester estomaqué par la douceur de cette ville, de son calme et de sa beauté.

Soustons, un ville préservée et ressourçante

L’indispensable quand on séjourne à Soustons, c’est le vélo ! Sa multitude de pistes cyclables et ses longs chemins de balades donnent envie de la découvrir et la parcourir en long en large et en travers ! Cet été, tout est pensé pour passer de belles vacances : des activités (labyrinthe géant de maïs, cours de voile, …), des animations (cinéma sous les étoiles, marché nocturne, …) et évidemment, de quoi se régaler comme à l’auberge Batby … mais aussi avec des bons produits locaux !

La cacahuèterie de la ferme Darrigade

Asperge, maïs, canards gras … jusque-là, tout semble assez évident, nous sommes dans le Sud-Ouest. Mais la Ferme Darrigade c’est aussi et avant tout … la cacahuète ! Et sous toutes ses formes : cacahuètes pour l’apéritif, beurre de cacahuète, cassouhète (le cassoulet aux cacahuètes élaboré par Michel Batby), huile de cacahuète, … impossible de ne pas partir en cacahuètes en voyant toutes ces merveilles ! Cette entreprise familiale a su rendre la cacahuète incontournable et en faire un des symboles de l’agriculture soustonnaise.

Mélanie Delest, co-associée de l’entreprise :

