St Jean-de-Luz, les vacances les pieds dans l'eau

Pour ceux qui aiment passer les vacances d'été les pieds dans le sable, flâner dans les boutiques après une journée de bronzette, et profiter pleinement des joies de la plage, St Jean-de-Luz est l'endroit idéal.

"C'est l'amour à la plage, ah-ouh cha cha cha"

Ça sent bon la sangria, les churros et les glaces artisanales … Ça fleure bon les heures de farniente, la détente, les longueurs de brasses dans l'océan et les dîners en terrasse face au coucher de soleil … Voilà l'ambiance de cette belle station balnéaire, élégante et douce, où se mêlent familles et amoureux. Ici, on prend son temps et on profite des activités du coin : paddle, surf, balade et château de sable. Et évidemment, comme dans beaucoup d'endroits dans le Pays-Basque, on y mange extrêmement bien …

"L'essentiel" dans l'assiette

Morgan Ortega est aussi subtile et doux que sa carte, au restaurant "L'essentiel", où les papilles gustatives sont délicieusement mises à l'épreuve. Sa recette est simple : un savoir-faire de passionné, de la créativité et des bons produits. D'ailleurs, le jambon pour Morgan, c'est à la Maison Thurin sous les conseils de Christian …

Christian de la Maison Thurin et Morgan Ortega du restaurant "L'essentiel" - St Jean-de-Luz © Radio France - Anaïs Berthon

Où dormir ? Le camping Arena !