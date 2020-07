Découvrez ici les bonnes adresses visitées entre Tournus et Pierre de Bresse. Nos trois aventuriers légendaires croiseront un peintre du 18e, une collection unique de vélos et les trésors de la culture bressanne.

Sur la route de la Bresse et des ventres jaunes

La Bresse est un territoire à cheval sur trois départements et deux régions

Tournus

Cette ville d'Histoire est située à égale distance entre Dijon et Lyon. Dans son passé on compte une ancienne garnison romaine et un site religieux important que les Vikings ont pillé régulièrement.

Parmi les personnalités liées à la commune, il y a le peintre Jean-Baptiste Greuze. Un excellent restaurant porte son nom. On y mange du poulet morilles vin jaune, un plat très bressan.

Autoportrait du peintre Jean-Baptiste Greuze © Getty

Dans cette belle ville de Tournus, on peut aussi visiter le musée du vélo, une collection stupéfiante depuis 1818 avec des vélos insolites à découvrir.

Cuisery

Surnommé « le village du livre » car tous les premiers dimanches du mois tout au long de l’année est organisé le marché du livre par l’association du même nom.

Louhans

Nous sommes dans un haut-lieu du commerce depuis le 9e siècle où autrefois le sel et de nos jours, les volailles sont les stars d'un marché réputé dans toute la France. Les commerçants vendent leurs produits sous les arcades intactes depuis le 15e siècle. L'architecture y est superbe et les témoignages du passé très nombreux entre les maisons à colombage, l'hôtel-dieu et l'église Saint-Pierre avec ses tuiles vernissées.

Pierre-de-Bresse

Château de Pierre de Bresse © Getty

Cette petite ville abrite un grand château qui est l'un des plus beaux de Saône-et-Loire et a évolué au fil des siècles tout en conservant ses douves, ce qui n'est pas si courant.

Pierre-de-Bresse c'est aussi un écomusée qui habite dans ses murs depuis les années 80 les savoir-faire, les traditions, les métiers et l’habitat ancien qui ont créé la culture bressanne.

Et puis à quelques minutes de Pierre de Bresse se trouve un plan d’eau biologique à La Chapelle Saint-Sauveur. Il s'agit d'un grand bassin de natation naturellement filtré par les plantes. Une piscine naturelle qui possède un solarium, parfait pour se détendre après la baignade, elle est accessible au public jusqu'à mi-septembre. L'accès est libre, mais attention, la baignade est non surveillée.

Itinéraire