Pour ce nouveau voyage en Bourgogne-Franche-Comté, nos trois road-tripeurs ont choisi de s'aventurer en Saône-et-Loire, où ils vont croiser des lions des cavernes et un poète célèbre du 18e siècle.

Sur la route de la côte chalonaise et du pays de Lamartine

Chalon-sur-Saône

Dans cette ville au sud de la Bourgogne se trouve le musée de la photographie Nicéphore Niépce qui retrace toute l'histoire de la photographie depuis son invention jusqu'à l'image numérique.

Chalon-sur-Saône © Getty

Azé

Cette commune est connue pour ses grottes. Vous y verrez des stalactites et des stalagmites qui se détachent de la roche, des griffades d'ours vieilles de 360 000 ans, des ossements fossilisés d'hyènes et de cerfs, et même des crânes de lions des cavernes. D'ailleurs, il paraît que ça porte bonheur de marcher dans la grotte …

Visites des grottes d'Azé © Getty

Bussières

Ici se cache une belle église du 12eme siècle. Ce village semble avoir été figé dans le temps. Pas étonnant que le poète Lamartine y ait trouvé de l'inspiration. C'est d'ailleurs en rencontrant l'abbé Dumont qui repose dans le cimetière local que lui est venu le poème "Jocelyn" écrit en 1793

Mon cœur me l'avait dit : toute âme est sœur d'une âme ; Dieu les créa par couple et les fit homme ou femme

Fuissé

L'appellation du village date de 1922 fait la fierté de la région Macônnaise. Le Pouilly Fuissé est un vin blanc du cépage Chardonnay, comme en côte de Nuits et de Beaune, mais avec un ingrédient en plus, le soleil. Par ailleurs à Fuissé, il y a pas mal de vestiges de la période médiévale, notamment son Château et ses alentours qui ont petit air de Provence.

Les carrières de la Lie

Cabotte ou cadole

Exploitées depuis l’époque gallo-romaine, ces carrières ont également été exploitées par les mérovingiens. Elles étaient toujours actives au début du siècle dernier. Sur les collines des alentours, vous verrez des cabottes appelées cadoles dans la région. Le site se nomme la Colline de Montceau avec ses construction en pierre sèche, il y a une quinzaine de cadoles et plus de quatre kilomètres de murs.

Milly-Lamartine

Entre Mont Sard et Montagne de Cras, vous êtes ici au cœur des collines qui ont inspiré au poète Lamartine quelques unes de ses plus belles œuvres. On peut aussi visiter la maison où il passé son enfance, découvrir les ruelles fleuries autour de l’église du 12e siècle, ou encore suivre les pas de Lamartine sur les sentiers qui serpentent sur les coteaux.

Pont-de-Vaux

Sur le chemin du retour quand on n'est pas pressés on peut suivre la Départementale 906 direction Pont de Vaux pour dîner sur un bateau : trois croisières déjeuners ou dîners vous sont proposées une belle façon de terminer cette belle journée, non ?

Itinéraire