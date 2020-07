Partez à la découverte de la magie des sentiers de Saulieu à Pouilly-en-Auxois. GPS Sylvie, Charlotte et Anthony ont le goût de l'aventure et vous emmènent avec eux pour une série de nouvelles bonnes adresses.

Sur la route des Romains et des Hobbits

Saulieu

La ville de Saulieu est un ancien relais sur la voie romaine d'Autun à Auxerre. Mais c'est aussi une étape incontournable de la nationale 6, la route des vacances de nos parents et grand-parents à une époque où les autoroutes étaient moins répandues. La raison principale pour laquelle Saulieu est une étape gastronomique, avec plusieurs bonnes tables de renommée internationale.

L'orgue de la basilique Saint-Andoche de Saulieu © Getty

La ville est aussi la Porte du Parc naturel régional du Morvan et un véritable vivier d'histoires avec la basilique romane Saint-Andoche, le cimetière municipal et ses tombes gallo-romaines, ses remparts, sa tour de l'Auxois et le musée Pompon qui porte le nom du sculpteur dont l'ours rode dans le jardin Darcy de Dijon.

Lac de Chamboux

Un endroit magique, où l'atmosphère est irréelle. Le domaine de la pierre ronde vous invite à des séjours dans des yourtes, des maisons de Hobbits et le refuge des Elfes. Voilà comment passer un week-end en amoureux ou en famille dans l'univers du "Seigneur des Anneaux".

Maison troglodyte © Getty

Vous aimez les balades à dos d'âne ? Vous allez vous régaler avec des sentiers qu'on peut arpenter en selle ou à pieds grâce aux écuries de Flâneries de St Didier.

La Roche-en-Brénil

On peut allez visiter l’Abbaye de la Pierre qui Vire fondée en 1850, elle abrite toujours des moines qui ont leur propre usine hydroélectrique. Sinon à quelques pas, laissez-vous tenter par leur ferme où ils fabriquent du fromage et possèdent une boutique avec divers produits.

Abbaye de la Pierre qui vire de La Roche-en-Brénil © Getty

Le château de la Roche-en-Brenil a su garder son look médiéval. Le seigneur de Montalembert a sauvé le château en le rachetant à des marchands qui voulaient le démolir pour en faire une carrière de pierre de taille.

La Roche-en-Brenil est aussi une commune qui sent le souffre à cause de la roche du diable. Des gros rochers de granit dans lesquels seraient gravés les traces de pas du démon. Le site est en pleine forêt avec des escaliers taillé jadis peut-être par des druides. La Roche du diable qui se nomme aussi le Poron Meurger est classé en tant que Menhir aux monuments historiques.

La roche du diable de La Roche-en-Brénil - André Beuchot

La Motte-Ternant

Cette petite commune a rayonné du 13eme au 16eme siècle grâce a une influente famille du même nom. Et notamment grâce à Philippe de Ternant, chevalier de la toison d'or et chancelier de Philippe Lebon.

Allez vous balader sur la colline appelée le Mont-Rond, la vue sur la vallée vaut le coup d'oeil.

Pouilly-en-Auxois

Découvrez ou redécouvrez le canal de Bourgogne en bateau avec « La Billebaude ». Ou choisissez le resto L’hôtel de la poste qui vous invite dans un joli cadre avec un cuisine goûteuse et généreuse à base de produits frais.

