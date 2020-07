Sur la route du vin et du sel

Voici une nouvelle cascade de bonnes adresses à visiter entre Arbois et Port-Lesney dans le Jura. Vous y croiserez le célèbre Pasteur, du Comté et un musée du sel.

Arbois

À Arbois, vous pouvez visiter le musée des vins du Jura illustrant les travaux de la vigne, l’histoire sociale et économique des vignerons ainsi que la vinification des vins du Jura. A l’extérieur, découvrez également le décor de vignes reconstituées ainsi que des vitrines de présentation. Ce musée est situé au rez de chaussée du Château Pécauld.

Côté histoire, Arbois est la ville où Pasteur a créé le vaccin contre la rage, un berger du coin en a d'ailleurs bénéficié après avoir été mordu par un chien contaminé.

Cascades des Tufs près d'Arbois dans le Jura

Côté balade, allez faire un tour aux cascades des tufs, un cadre idyllique pour la baignade et les pique-niques.

Salins-les-Bains

La ville est posée entre deux montagnes. C'est une station balnéaire car Salins est aussi connue pour ses termes. Salins était jadis la plaque tournante du sel dans la région mais elle manquait de bois pour l'exploitation, c'est la raison pour laquelle la saline d'Arc et Senans a été créée. Le sel quant a lui a continué d'être extrait puis envoyé grâce a un Saumoduc qui existe encore aujourd'hui : c'est comme un oléoduc mais pour la saumure dont on extrait le sel. Cet ensemble est classé au patrimoine mondial de l'Unesco et fait 21km de long.

La Saline Royale d'Arc-et-Senans

On vous invite à visiter le musée La grande Saline, c’est la sœur jumelle de la Saline d’Arc-et-Senans avec une galerie souterraine monumentale et son système de forage qui est d’ailleurs encore en fonctionnement, son bâtiment d’évaporation où l’on peut observer une poêle de 17 mètres de long et sa collection unique d’objets dédiés à l’exploitation du sel. Cette saline accueille chaque année plus de 70 000 touristes. Côté architecture, ce lieu est impressionnant. Son constructeur Nicolas Ledoux voulait faire encore mieux, mais le roi Louis XV ne voulait pas d'une usine qui ressemble à un palais, même si les colonnes donnent un côté temple greco-romain au site.

Aussi, deux châteaux dominent la ville : le Fort st André et le Fort Belin devenu un gîte avec plus de 180 couchages.

Enfin, qui dit Jura dit « Comté » ou « Morbier ». Direction la fromagerie de Salin, cette fruitière traditionnelle est située en ville, route de Champagnole. Vous y trouverez aussi de la tomme grise, du bleu de Gex et de la raclette.

Port Lesney

On revient sur nos pas et on s'arrête à Port Lesney pour se restaurer. Il y a le bistrot de port Lesney, un joli restaurant avec sa magnifique terrasse qui vous proposera sa gastronomie jurassienne raffinée à souhait.

