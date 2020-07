Sur la route magique de l'Auxois

Voici les bonnes adresses du Road-Trip entre Commarin et Semur-en-Auxois. Peut-être allez vous croiser le roi Arthur dans le camping-car d'Anthony, Charlotte et GPS Sylvie ...

Le château de Commarin

L'édifice est mentionné pour la première fois en 1214 comme maison forte puis comme Château fort. Ses Seigneurs sont des cadets des Seigneurs de Sombernon, qui descendent des premiers Ducs de Bourgogne. Le Château de Commarin est l’un des rares châteaux en France à n’avoir jamais été vendu, ni pillé pendant la révolution Française et il appartient à la même famille depuis plus de 900 ans.

Vue aérienne du château de Commarin

Châteauneuf-en-Auxois

Il paraît que c'est l'un des derniers témoignages de l'architecture militaire bourguignonne du XIVe siècle. Pendant la guerre de Cent Ans, les fortifications ont été bâties pour défendre le village et les plaines de l'Auxois.

Ici, on vous conseille un super resto : le grill de l'hôtellerie. Depuis la terrasse on voit les tours et les remparts du village.

Le parc de l'Auxois

Le parc de l'Auxois a rouvert ses portes le 30 mai 2020

Avec les manèges, le petit train et les animaux, il y a vraiment de quoi passer une belle journée. Lama, dromadaire, ratons-laveurs, loups, reptiles ... On peut même assister au repas des lémuriens qui se promènent en semi liberté.

Flavigny-sur-Ozerain

C'est dans ce village qu'a été tourné le film "Le Chocolat" avec Juliette Binoche et Johnny Depp.

Du haut de ces murailles près de douze siècles nous contemplent, aurait dit Napoléon à propos de Flavigny-sur-Ozerain

Semur-en-Auxois

Visitez le musée municipal situé dans un ancien couvent datant du XVII siècle, il vous présente des expositions de géologie, de zoologie, de peintures, sculptures, la salle d’archéologie des pièces pré et protohistoriques mais aussi gallo-romaines.

Semur-en-Auxois © Getty

Semur-en-Auxois est aussi le bastion de la biscuiterie mistral, fondée en 1954. On y confectionne des gâteaux gourmands dans le respect des recettes traditionnelles. Une belle entreprise Côte-d’Orienne à découvrir ou redécouvrir .

L'itinéraire