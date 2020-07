Sur le chemin de la Vallée de l'Ouche

Aujourd’hui, notre road-trip nous emmène sur l’itinéraire entre Dijon et Bligny sur Ouche. 49 kilomètres d’autoroute et de routes départementales en Côte-d’Or.

Fleurey-sur-Ouche

Ici, on peut fouler les pas des premiers hommes sur ce sentier qui longe l’Ouche. Grâce à ces anciennes grottes à flanc de falaise. Sur notre chemin on croise un champignon géant qui est un fait un rocher. La légende raconte qu’il était le lieu de RDV du sabbat des sorciers. La nuit de noël, la roche tournerait 12 fois sur elle même.

Pour les amateurs d’escalade, il y a le site « des roches d’Orgères» qui possède entre 25 et 50 voies et une altitude de 300 mètres.

Mâlain

Pour voir de vrais archéologues allons faire un tour au musée Archéologique et Minéralogique la Boussière qui retrace l’histoire du château de Mâlain, le patrimoine du canton, sa géologie, sa minéralogie et son ethnographie locale mais aussi reconstitution d’une ancienne école.

Le château de Mâlain

Saint-Victor-sur-Ouche

Sur les hauteurs du village, on peut visiter les ruines du château de Marigny à Saint-Victor-Ouche. A l’entrée du village, en bas du lotissement le closeau, empruntez le chemin de marigny. L'édifice est construit sur un éperon rocheux. On a creusé dans la roche pour construire un fossé au nord et à l’ouest.

Veuvey-sur-Ouche

Dans ce village par exemple, on exploitait le fer dans des carrières. Près d’une centaine de personnes y travaillaient jusqu’à la fin du 18e siècle. Et puis, il y avait aussi ceux qui travaillaient indirectement pour l’exploitation du fer : les bucherons, les charbonniers, les voituriers. L’activité s’est arrêtée en 1842.

Thorey-sur-Ouche

Partons au Bistrot du Port pour manger au bord de l’eau avec de bons produits issus de l’agriculture régionale et bio, comme des escargots au Chablis, de la pintade fermière aux morilles ou du Brillât Savarin aux truffes.

Bligny-sur-Ouche

Le musée Papotte est installé dans un ancien atelier d’ébénisterie et présente des outils des métiers du bois, la vie rurale et paysanne, une école d’autrefois, une machine à sabots et le travail du sabotier. Sans oublier la fabrication d’un tonneau. Comptez au moins deux heures de visite pour ce voyage dans le temps.

