Sur les routes, il y a déjà un air de vacances

C'est les vacances et pour de nombreux français cela veut dire partir en vacances. Samedi 10 juillet c'est le premier week end des départs et bison futé met toute la France en rouge. Mais faire la route n'est qu'une partie du voyage, il faut aussi le préparer.

"J'ai dû vider le frigo, faire les courses pour le petit... Parce qu'une fois arrivée, je n'ai pas envie de faire des aller et retours aux magasin," explique Hélène. Avec son mari et ses trois enfants, ils sont partis vendredi matin direction la montagne. Ses fils sont jeunes et supportent mal la voiture, mais qu'à cela ne tienne, Hélène a le sourire. Le stress de ne rien oublier est la pire partie du voyage pour elle.

Tranquillement installée sur l'aire d'autoroute de Venoy elle mange quelques chips. L'heure de manger est passée mais une pause était nécessaire. Ils sont beaucoup ce vendredi après-midi à prendre un peu l'air. Juste pour profiter du beau temps. "La route est très clémente aujourd'hui, on est privilégié," raconte Benois. Il a voulu partir le vendredi pour avoir plus de temps pour pédaler sur les routes de Châtel, mais pour lui, une bonne organisation implique de ne pas partir en même temps que le reste des Français. "Je ne veux pas être stressé dès le premier jour," s'amuse t-il.

Il faut dire que beaucoup de monde était attendu sur les routes samedi 10 juillet. Toute la France est coloriée de rouge dans les prévisions de bison futé

Il va donc falloir s'allier de patience et profiter de la compagnie. "Je devais descendre seul, raconte Benois. Mais finalement j'ai proposé 3 places de co-voiturage. J'ai donc des coéquipières jusqu'à Annecy." Pour Maud aussi, le chemin fait parti du plaisir. Elle a retrouvé deux de ses cousins et sa mère à Paris pour pouvoir descendre tous ensemble dans le Beaujolais. Après leur pause déjeuner, il leur reste encore 2h30 de route, mais il s'en réjoissent presque. "On vient de Lilles, Paris et Hong Kong, on passe le temps en discutant. Comme cela fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, ce n'est pas grave si le chemin est long".