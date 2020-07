Système C: Campinambulle, voyager autrement

Aménagez votre voiture de tous les jours en camping-car en moins de 10 minutes

Campinambulle aménage tous les véhicules, même les petits. L'idée est d'installer une malle de voyage avec une cuisine et une couchette, ce qui permet de transformer son véhicule en mini camping-car. Le tout est amovible, on peut l'enlever du véhicule en quelques minutes, et se servir de sa voiture tous les jours.

Des vacances en totale liberté, en aménageant son véhicule - Site de Campinambulle

Aménager un van

Les vacances en van ont le vent en poupe. On peut y ajouter de l'isolation, des sièges pivotants, des ouvertures, du chauffage.. Campinambulle vous propose donc aussi des aménagements complets de vans.

Le moyen idéal pour voyager en famille!

Et si cet été, vous dormiez sur le toit de votre voiture? - Site de Campinambule

La tente de toit

Elle permet de gagner de la place en dormant sur le toit de votre véhicule. Cela est possible même avec de petites voitures.

Vous êtes tentés? Campinambulle vous propose de tester gratuitement une nuit et un petit-déjeuner dans l'un de ses véhicules d'essai.

On peut acheter ou louer les équipements.

Réécoutez l'interview de Sylvère Matéos, directeur de Campinambulle, invité de Système C en compagnie de Matthieu Moebs

Sylvère Matéos, directeur de Campinambulle, invité de Système C sur France Bleu Pays d'Auvergne Copier

Visionnez la vidéo de présentation de Campinambulle

Pour en savoir plus sur Campinambulle à Saint Gérand le Puy dans l'Allier

