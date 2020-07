Tarbes, la ville du cheval par excellence

A Tarbes, on y passe certes pour rejoindre les montagnes mais on s’y arrête bien entendu. Son Haras très connu en fait sa réputation mais pas uniquement : dans cette ville, tout semble à proximité et accessible …

Une ville pleine de surprises

Quand on arrive à Tarbes, on a la sensation qu’on ne nous dit pas tout … On dirait une ville de passage quand tout à coup, on s’égare en se baladant à pied. On tombe sur le Jardin Massey - classé “jardin remarquable” - puis on flâne vers les Halles Brauhauban où l’on peut y déguster des produits locaux ; on est intrigué en passant devant le siège du Parc National des Pyrénées forcément ; et surtout, on croise fort les doigts pour atterrir devant le Haras, endroit historique et incontournable de la ville. Et quand on dit que le cheval a une place gigantesque à Tarbes, ce n’est pas Philippe Daunis qui va nous dire le contraire …

En calèche Simone, c’est moi qui conduis c’est toi qui klaxonne !

Si vous entendez des bruits de sabots marteler le sol tarbais, il y a de très fortes chances pour que ce soit Philippe Daunis et ses compères - Cooper et César - deux magnifiques chevaux de trait attelés à une calèche absolument divine. A eux trois, ils font un vrai travail d’équipe pour vous donner le sentiment que l’horloge s’arrête le temps d’une balade, ou plutôt que l’on retourne dans le passé pour une ambiance … royale !

Philippe Daunis - 1.2.3 Calèche Copier