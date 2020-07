Tourisme : Que faire en Béarn et en Bigorre cet été ?

Après une période de confinement de près de deux mois et une crise sanitaire toujours présente pendant les vacances d'été, il est difficile d'y voir clair pour le secteur touristique. Beaucoup de français renoncent à partir en vacances par peur d'attraper le covid-19, d'autres préfèrent rester en France et plus particulièrement dans leur région pour faire fonctionner l'économie locale et être proche de chez eux en cas de soucis. Même si cette année ne ressemble à aucune autre, les activités en plein air reprennent progressivement. Les activités d'escalade, les randonnées, les parcs de loisir, les zoos retrouvent une fréquentation depuis quelques jours, ce qui a de quoi redonner le sourire aux différents acteurs touristiques.

La situation pour les logements de vacances

Les hôtels, les campings et les refuges ont le droit d'accueillir à nouveau du public depuis quelques semaines dans le respect des gestes barrières. En revanche, il est nécessaire de réserver votre venue avant de vous rendre dans l'un des établissements pour que la structure puisse s'organiser au mieux. Les campings et les hôtels ne sont pas au meilleur de leur capacité avec la crise sanitaire, mais malgré tout les activités proposées dans les campings ont lieux. Axées autour du sport et du plein air, les activités de camping devraient vous faire passer un été presque normal et permettre aux établissements vous accueillant d'espérer sortir la tête de l'eau.

Que faire en Béarn et en Bigorre cet été ?

Corinne Crabé des offices de Tourisme du Béarn nous dit quoi faire cet été chez nous Copier

Peut-être êtes-vous en vacances chez nous cet été, ou peut-être restez vous pendant ces vacances en Béarn et en Bigorre, dans les deux cas des activités vous sont proposées tout au long de l'été comme des activités sportives avec de l'escalade, du rafting, de l'accrobranche, ou encore des balades en canoë. Les structures comme les zoos et les aquariums sont à nouveaux capables de vous accueillir. Attention toutefois, il vous sera demandé de porter un masque si le lieux que vous visitez est en intérieur. Autre point positif, les nombreux sites touristiques que compte notre région sont eux aussi en état de vous accueillir à nouveau, comme le Pic du Midi ou le Pont d'Espagne à Cauterets, en revanche encore une fois il est nécéssaire de se plier aux gestes barrières.

En revanche, pour les refuges de montagne, ceux de Gourette, Pombie et Arrémoulit s'attendent à une affluence record cet été. Attention pas question de laisser les gestes barrières de côté, tout sera mis en place pour assurer une protection optimale aux nombreux touristes qui y seront de passage, comme dans tous les autres lieux touristiques. Là encore, il est conseillé de réserver votre venue directement sur internet via la page du refuge de votre choix

Si vous souhaitez en savoir plus France Bleu Béarn et les 9 offices du tourismes du Béarn vous propose chaque matin une chronique autour du tourisme pour découvrir un lieux à découvrir, ou une activité à faire. Vous pouvez retrouvez aussi toute les informations de votre été sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #moneteenbearn.

Durant tout l'été France Bleu sillonne les routes du Béarn, de la Bigorre, des Landes et du Pays Basque pour vous faire découvrir un lieu parfois proche de chez nous, mais qui peut nous être inconnu. Pour suivre la tournée du camping car France Bleu, rendez-vous de 16h00 à 19h00 sur France Bleu Béarn, dans l'émission "Ça vaut le détour".