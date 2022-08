Tout le monde dehors au Lac de Vassivière

France Bleu Limousin continue sa tournée estivale dans le cadre de son émission "Tout le monde dehors" et installe ses studios au lac de Vassivière. Avec ses 47 kms de rivages découpés et plus de 1000 hectares d’eaux claires et limpides sorties des entrailles du Plateau de Millevaches, le lac de Vassivière vous offre des paysages intemporels, des espaces préservés à perte de vue pour vivre l'aventure, sur l'eau comme en pleine nature. Côté loisirs sportifs, vous ne serez pas déçu : école de voile, canoë, stand up paddle, planche à voile, wake board, ski nautique, natation en eau libre, pêche, rando, tout est possible à Vassivière ! De très nombreuses animations et manifestations ont lieu pendant tout l'été, l'agenda complet se trouve sur le site internet de l'office du tourisme du lac de Vassivière.

Sandrine Bordier coordinatrice du festival "paroles de conteurs" et Stéphane Martin trésorier de l’association “Conte en Creuse”, accompagné d'Hugo. Le festival du conte, du 19 au 27 août à Auphelle. Toutes les infos: www.paroles-conteurs.org

Sandrine Bordier et Stéphane Martin (accompagnés d'Hugo) nous présentent le festival "paroles de conteurs" - Stéphane PIGATO

Sandrine Bordier nous présente le festival "paroles de conteurs" Copier

Jean Charles Vincent gérant de Trot’z ride qui vous propose des balades en trottinette autour du Lac de Vassivière. 3 parcours: Sur l'île de Vassivière, sur le chemin des plages et le chemin des poètes. Toutes les infos sur www.trotz-ride.fr

Jean Charles Vincent gérant de Trot’z ride pour découvrir le lac de Vassivière et ses alentours autrement. En mobilité douce !!! - Stéphane PIGATO

De belles balades en trottinette à faire autour du Lac de Vassivière Copier

Michaella Assolent chargée de public au centre international d‘art et du paysage qui propose des ateliers enfant et une exposition tout au long de l'été. Le programme à consulter sur www.ciapiledevassiviere.com

De belles expositions et des ateliers pour enfants proposés par le Centre international d‘art et du paysage - Stéphane PIGATO

Michaella Assolent pour le Centre international d‘art et du paysage Copier

Pierre Pommeret directeur de la Fédération de pêche de Haute Vienne. Il nous parle des 10 espèces de poissons et crustacées que vous pourrez trouver au Lac de Vassivière. Des animations pêche sont proposées tout au long de l'été par la fédération de pêche. www.federation-peche87.com

Le lac de Vassivière est aussi un des plus beau spot de pêche de la région pour les passionnés. - Stéphane PIGATO

Le lac de Vassivière, beau spot de pêche que nous présente Pierre Pommeret. Copier

Jackie Braye présidente de la Fédération de Randonnée pédestre de Haute-Vienne et coordinatrice de la Rando France Bleu le 11 septembre à Vassivière.

Jackie Braye de la fédération de randonnée de Haute-Vienne nous emmène en balade et nous parle de la radonnée France Bleu le 11 septembre prochain - Stéphane PIGATO

La rando France Bleu c'est le 11 septembre prochain Copier

Stéphane Tartaud Responsable des sauveteurs et chauffeurs bateaux navettes au Syndicat Lac de Vassivière, accompagné de Pauline, sauveteuse. Un autre façon de découvrir le lac depuis l'eau.

Stéphane et Pauline s’occupe de la sécurité des visiteurs du lac de Vassivière. - Stéphane PIGATO

Le lac e Vassivière ce sont des animations, de la détente mais pour que les visiteurs vivent leur moment en toute sécurité, il faut le travail discret de Stéphane et Pauline Copier

Anne-Sophie UIJTTEWAAL et les Gueules Sèches qui après leur tournée Américaine du mois de juillet vont égayer le marché de producteurs sur la plage de Vauveix ce jeudi 11 août. Les gueules sèches qui continuent leur tournée des 100 ans en Limousin en partenariat avec France Bleu. Toutes les dates sur www.gueules-seches.com

Anne-Sophie et les gueules sèches fraîchement revenu des USA, en concert sur la plage de Vauveix avant de pursuivre leur tournée des 100 ans - Stéphane PIGATO