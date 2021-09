Un été en demi-teinte pour les professionnels du tourisme mayennais

La rentrée des classes approchent à grands pas, alors les professionnels du tourismes font le bilan de ce deuxième été (et dernier on l'espère) marqué par la crise sanitaire. En Mayenne, ils dressent un bilan mitigé de la saison, plombée par le mauvais temps et l'absence de touristes étrangers.

"30 % de clients en moins", regrette Laurence Coquet, propriétaire d'un gite et de chambres d'hôtes tour près de Laval. "On n'a pas les touristes qui font du vélo d'habitude sur le halage. Cette année, j'en ai vu deux ou trois. C'est tout." Il manque aussi les touristes étrangers, empêchés pour beaucoup par les restrictions sanitaires dans leur pays.

La gérante a vu pourtant se développer une nouvelle clientèle. "Ce sont des gens qui travaillent, des prestataires qui viennent à Laval et qui se préfèrent se loger en chambres d'hôtes ou en gîtes, plutôt à l'hôtel. On n'a pratiquement pas eu de touriste cette année", répète-t-elle. A Saint-Berthevin, au camping de Coupeau, la tendance se confirme. "C'est une solution peu coûteuse quand on est, par exemple, en CDD ou en début de contrat, explique Franck Détais, chargé d'accueil. Ça permet d'avoir un hébergement moindre coût."

Presque pas d'étrangers

Ici, quelques clients anglais arrivent à vélo. "Les étrangers ne sont arrivés qu'en deuxième partie de saison. On a eu un début de saison où il y avait très peu d'étrangers", détaille Franck. En plus de la situation sanitaire, il accuse la mauvaise météo du début du mois d'août. "On commence à les voir depuis quelques semaines, sourie-t-il. Il y a une dizaine de jours, on accueillait essentiellement des Allemands. Alors, on continue sur notre lancée. Le temps est avec nous là depuis quelques jours."

Franck espère que ça va durer, pour attirer en Mayenne, les derniers vacanciers du mois de septembre.