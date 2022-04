Un week-end pour 2 face à la mer avec France Bleu Limousin

A l'occasion de la 28ème édition du Festival International du cerf-volant et du vent à Châtelaillon-Plage les 16, 17 et 18 avril, France Bleu Limousin vous propose de découvrir, le temps d'un week-end, cette ville qui embrasse l’océan à 10 km de la Rochelle !

Le rendez-vous est donné sur la plage de Châtelaillon du 16 au 18 avril

Pour le week-end de Pâques, en Charente-Maritime, à Châtelaillon-Plage précisément, s'ajoute à la chasse aux œufs traditionnelle, une envolée de couleurs, de créations et de surprises ! En effet, depuis plus de 27 ans, cette plage, à 10 kilomètres de La Rochelle, accueille le Festival International du cerf-volant et du vent. Après deux années compliquées, les artistes venus de tous les coins d'Europe et même d'Australie, vont pouvoir déployer leurs dernières créations dans le ciel de La Rochelle.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une édition pleine de surprises !

Durant ces trois jours de fêtes, vous pourrez aller à la rencontre des cervolistes, échanger sur leur passion, poser vos questions sur leurs créations volantes un peu loufoques parfois ! Un programme festif pour petits et grands, des jumpers fous qui vous attendent pour des sauts impressionnants, vous pourrez vous laisser tenter par un baptême de char à cerf-volant et rencontrer Yannick Bestaven, vainqueur du dernier Vendée Globe.

Une once de magie, un pouce d'adrénaline, quelques centimètres de féérie, c'est ça le festival du cerf-volant châtelaillonnais

Un festival qui colore durant 3 jours le ciel de La Rochelle

Tout le programme de ce 28ème Festival International du cerf-volant et du vent de Châtelaillon-Plage ici !

Découvrir Châtelaillon-Plage le temps d'un week-end

France Bleu Limousin, en partenariat avec l'Office de Tourisme Communautaire de Châtelaillon-Plage vous invite à profiter du sable fin de cette station balnéaire de La Rochelle avec la personne de votre choix le temps d'un week-end.

Vous serez hébergés à l'Hôtel Restaurant "Les Flots", établissement 4* qui vous mettra à disposition une chambre face à la mer !!

France Bleu Limousin et l'Office de Tourisme Communautaire de Châtelaillon-Plage en Charente Maritime vous réserveront une chambre double à 'Hôtel Restaurant Les Flots, face à la mer ! / photos non contractuelles - Site Hôtel Les Flots

Séjour d'une nuit pour 2 personnes, dîner ou déjeuner au choix. Valable hors période estivale juillet/août / réservation obligatoire un mois avant le départ.

Vous avez jusqu'au lundi 18 avril 12h00 pour participer à notre jeu. Le gagnant sera désigné sur l'antenne de France Bleu Limousin entre 16h et 19h.