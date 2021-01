Une famille de Haute-Garonne à la télé

Mon mari a mis de l'eau dans le réservoir à gasoil. Pour un ingénieur automobile ça la fout mal. Sylvia.

Mon Incroyable Famille est une émission d'M6 diffusée chaque jour en janvier à 15h30 et 16h30. Originaire de Noé (31), Sylvia Hersant et sa petite famille circulent sans souci durant cette période sanitaire particulière. Dans l'émission "Côté Culture, comptez sur nous", focus sur ce programme télé avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

L'interview Copier

Comme plus de 600 familles en France, Sylvia, 40 ans et Cédric, 42 ans, ont décidé de vendre leur maison confortable et de tenter l’expérience de la Tiny House ! Début 2019, ils franchissent le pas, stressés par le travail la routine, ils n’ont pas l’impression de profiter de la vie ni de leurs enfants. Ils se lancent alors à l’aventure avec 3 de leurs 4 enfants : Lénalia (13 ans), Mahina (11 ans) et Annabella (9 ans). Célia, l’aînée de 18 ans, a fait le choix de rester chez la sœur de Sylvia pour la poursuite de ses études tandis que ses 3 sœurs sont inscrites à l’école par correspondance.

La tiny house des Hersant - Capture d'écran M6

Une caravane pas comme les autres !

Leur tiny house fait 25m² et tout est organisé. Chacun a son espace et les équipements sont aussi fonctionnels que dans une maison : cuisine, four, machine à laver… tout y est ! Ils partagent leur quotidien de famille nomade sur leurs réseaux sociaux.