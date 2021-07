Yonne : une mini maison pour développer l'agritourisme

C'est une drôle de boite de bois qui s'est installé dans l'exploitation d'Annette, à Bussières, dans l'Yonne. 13 m2 au sol, deux étages, plus une quinzaine de mètres carrés de terrasse. Installée sur une plateforme de remorque, la tiny house s'est nichée sans encombre entre l'ancienne grange et le verger. Elle offre une vue imprenable sur les chevaux qui se baladent dans le champ au contrebas. L'endroit est idéal pour découvrir la campagne et c'est l'objectif: vivre le tourisme dans une ferme.

La tiny house a 8 fenêtres et une porte vitrée. L'objectif: être ancrée dans la verdure qui l'entoure © Radio France - Célia Gueuti

À l'intérieur, deux lits doubles, installés en mezzanine, un petit salon, une cuisine, une salle de bain et des rangements pour ne perdre aucun espace. "J'ai été surprise par la cuisine, elle est très bien aménagée, il y a vraiment de la place, "confie Annette qui accueille la tiny house dans sa ferme.

Au dessus du salon, une échelle donne sur la première "chambre" avec un lit deux places. © Radio France - Célia Gueuti

Cela fait 8 ans que l'allemande s'est installée à Bussière, dans le Nord du Parc du Morvan. Elle y a repris une ancienne ferme hippique pour y tenir une maison d'hôte et un verger. "Cela me prends beaucoup de temps mais j'aime le travail de la terre, la cuisine et accueillir donc je tiens le rythme." L'année dernière, au début de la crise du Covid, elle a fermé ses chambres d'hôtes pour ne garder que son gite. Alors quand l'entreprise Agrivillage l'a contacté avec son projet de tiny house, la maraichère a vite accepté. "J'avais besoin de plus d'espace louable pour compléter mes revenus," confie-t-elle.

Le tourisme agricole, un secteur en développement

Adrien Gibelle finit d'installer la terrasse. Le breton est venu avec deux personnes de son équipe pour poser les touches finales à cette tiny house, la 4ème que son entreprise installe en France. "On en a déjà en Normandie, en Bretagne, en Rhône-Alpes. Cette fois-ci nous voulions une localisation accessible en voiture depuis Paris." Car le service est plutôt destiné aux citadins, avide de découvrir la campagne. À travers la plateforme Agrivillage, ceux-ci réservent non seulement des nuitées dans des fermes mais aussi une activité découverte du métier d'éleveur, de maraicher, d'agriculteur.

Lancé en 2019, ils offrent une trentaine d'"expériences" partout en France, en lien avec plus de 250 agriculteurs. L'activité ne manque pas, la filière de l'agritourisme, se développe de plus en plus en France. Aujourd’hui, près de 14 000 exploitations agricoles françaises exercent des activités liées au tourisme comme des offres de séjour complètes, de la restauration ou des loisirs permettant de découvrir la vie des agriculteurs.

Ce qui intéresse ces touristes, c'est bien sûr l'idée d'un retour à la nature, souvent associée à une envie d'écologie. C'est en tout cas ce que revendique la ferme des Ruats. "J'essaye d'être indépendante au niveau de ma production alimentaire, explique Annette. Ou au moins ne consommer que de l'ultra local. Et c'est la nourriture que je sers à mes locataires." Ce qui l'a séduit aussi dans le projet de tiny house, c'est son faible impact sur la nature. Construite en bois, facile à chauffer, avec des toilettes sèches, l'objectif est de préserver la nature dans laquelle la maisonnette est nichée. Au grand bonheur des locataires. Ils pourront y écouter le bruit des grenouilles et des tritons, espèces protégées, de la mare toute proche sans culpabiliser de les déranger.