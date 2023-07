Vacances, les bons plans de l'été : le supplément du Parisien avec France Bleu Paris

Que faire en Ile-de-France cet été ?

Que vous soyez de la région ou de passage, la rédaction du Parisien vous propose une sélection d'idées de sorties et d'activités à faire en Ile-de-France. Retrouvez les bonnes adresses, bons plans gratuits et activités culturelles et musicales pour des vacances à Paris et ses alentours.

Rooftop : une sélection des meilleurs adresses pour manger au grand air

Bons plans gratuits : cinémas en plein air, plages estivales, péniches …

Balades en plein air : itinéraires, virée en barque, pique-nique…

Les expos coups de cœur

Festivals, concerts et spectacles

Les films de l’été à ne pas manquer

Vacances, les bons plans de l'été, le nouveau supplément du Parisien, disponible dès aujourd'hui, en partenariat avec France Bleu Paris.