Vaucluse à vélo: Autour de l’île de la Barthelasse.

L'itinéraire: Rendez-vous chez Southspirit Bikes et rencontre avec Mathieu et location possible de vélo en tout genre (du VAE au gravel), puis passage le long des remparts intérieurs, devant l’entrée du fameux pont, pour sortir Porte du Rocher, traverser la route, et retrouver quelques centaine de mètres plus loin, sur les bords du Rhône, la halte fluviale. Ensuite, nous embarquons sur nos vélos sur le bateau, pour une petite croisière express sur le Rhône, quittant le tumulte de la ville pour rejoindre notre îlot de verdure Avignonnais, la plus grosse île fluviale européenne, et profitez, à deux pas de la ville, de la campagne !

L'audio de la sortie sur l'île de la Barthelasse Copier

La croisière s'amuse? - julien Trambouze

Les liens:

la Ferme la Reboule - 06 77 36 29 71

La distillerie Manguin 04 90 82 62 29 -

Cécile du restaurant le Bercail 04 90 82 20 22

Pauline du bar à vins le vinotage, sur l’île Piot - 04 65 81 16 55