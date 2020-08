Vaucluse à vélo: La via Rhona à Orange

L'itinéraire: Orange> Piolenc > Caderousse> Orange

Nous sommes partis d’Orange en direction de Piolenc en utilisant une partie du circuit vélo n° 6 (d’Orange à Sérignan du Comtat ) après un peu moins de dix kilomètres tout en traversant la plaine agricole du pays d’Orange et après avoir franchi la rivière Aygues par la fameuse passerelle, nous sommes arrivés au Plan d’Eau Li Piboulo. Après avoir rencontré Michel de la Bastide O’Naturel et visiter la base de loisir du Warm Park, nous avons emprunté la Via Rhôna sur 11 km totalement en voie verte jusqu’au Barrage de la CNR à Caderousse. Puis nouvelle portion de 3 km en voie verte. Nous nous sommes rendus dans le village de Caderousse entouré de sa puissante digue du 19°siècle qui protège le village des crues du Rhône. Nous avons rencontré Pierre François Villegas de la chambre d’hôtes La Buissière. Puis emprunté une partie de la Via Rhôna provisoire et retour sur Orange soit un peu moins 6 kilomètres environ. Visite du Théâtre Antique et rencontre avec Mathilde Mourre.

L'audio de la ViaRhôna Copier

Julien au départ d'Orange - Julien Trambouze

Les bons plans:

Piolenc: Bastide O’naturel

Piolenc: Warm Park

Caderousse : La Buissière

Orange: Théâtre antique