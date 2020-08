Vaucluse à vélo: la via Venaissia entre Jonquières et Pernes-les-Fontaines

L’itinéraire: Jonquières> Sarrians> Loriol-du-Comtat> Carpentras> Pernes-les-Fontaines>Jonquières

Départ de l’ancienne Gare de Jonquières sur la Via Venaissia vers Carpentras, pour environ 14 km en ligne droite. La voie verte est partiellement arborée et ombragée, ponctuée par les ponts sur l’Ouvèze, et les anciennes gares de Sarrians et Loriol-du-Comtat. Petite Pause à la gare de Sarrians pour apprécier les fresques murales ventant l’histoire de l’ancienne voie ferrée, qui fût jadis un accès ferroviaire vers les thermes des Dentelles de Montmirail à Gigondas… Car oui, avant le vin … Gigondas était réputée pour les vertus de son eau !Petite pause ensuite au Bistrot de La Gare, à Loriol-du-Comtat, pour le café du matin. La Via Venaissia se poursuit ensuite, en passant sous le canal de Carpentras et une série de ponts. Depuis la passerelle qui enjambe la rocade, la vue sur les toits et les remparts de Carpentras mérite la photo ! A Carpentras, poursuite du parcours vers Pernes-les-Fontaines (compter + 9,7 km environ). Passez sur le tour de ville, puis après l’Office de tourisme, prendre la D4 en direction de St-Didier. Puis tourner à droite « Avenue Pierre de Coubertin » en suivant l’itinéraire provisoire de la Via Venaissia, en voies partagées jusqu’à Pernes. Visite du Musée Comtadin Cycle, qui expose une soixantaine de vélos de collection, et raconte l’évolution de la petite reine à travers les âges ! Le musée fait aussi référence à l'enfant du Pays, Paul de Vivié, appelé Vélocio (1853-1930) qui fut l'apôtre du cyclotourisme, génial inventeur, rédacteur de talent, mais aussi poète ! Il contribua largement à l'amélioration des cycles français et mettra au banc d'essai de multiples machines. Après une découverte de Pernes et de ses petites ruelles au charme fou, retour possible par le même chemin ou en coupant en VTC, le long du Canal de Carpentras !

Dans la pépinière viticole de la Fontaine du Clos à Sarrians - Julien Trambouze