Vaucluse à vélo: Les gorges du Toulorenc

L’itinéraire: Vaison-la-Romaine> Mollans-sur-Ouvèze> Saint-Léger-du-Ventoux> Brantes> Savoillans > Entrechaux> Vaison-la-Romaine.

Départ de Vaison-la-Romaine, avec les vélos à assistance électrique de Sun-E-Bike, pour découvrir la Vallée du Toulourenc, en face nord du Ventoux, sur environ 75 km. Après le joli village médiéval d’Entrechaux, et les vestiges de sa tour, montée en direction de Mollans-sur-Ouvèze, avec un premier col à 328 m, le Pas du Voltigeur.

Une fois la rivière du Toulourenc franchie, prendre à droite la D40, vers Saint-Léger-du-Ventoux et franchir le « col de Veaux », à 386m.

A Saint-Léger-du-Ventoux, rencontre avec Nathalie David au Jardin Singulier, lieu convivial, jardin thématique, buvette et petite restauration, librairie et maison d’édition. Poursuite de la balade vers Brantes, sur la route qui longe la rivière du Toulourenc, dans un environnement aux allures plus alpines. A Brantes, rencontre avec Pascale et Rory, la micro-brasserie La Géante de Provence. Puis continuer vers Savoillans. Rencontre avec les Boulangers « Au soleil Levain ». Retour sur Vaison-la-Romaine par le col de Fontaube et Mollans-sur-Ouvèze, le village aux multiples fontaines. Longer ensuite la rivière et passer le pont romain d’Entrechaux (stop à la cave bio de l’oncle Ernest) , pour revenir sur Vaison. Détente à la Résidence Escapades « Le moulin de César ».

Les liens:

Du vin bio à Entrechaux, le mas Oncle Ernest

St léger du Ventoux: Le Jardin Singulier - Esprit des lieux : http://www.jardinsingulier.com/ - 06 15 52 51 77

Vaison-la-Romaine: Résidences Escapades « Le moulin de César » - https://www.escapade-vacances.com/fr/ - 04 90 36 52 20

Brantes: La Géante de Provence - https://www.facebook.com/biereduventoux/

Savoillans: la boulangerie , Au Soleil Levain : 04 75 28 85 04

Vaison-la-Romaine: Sun-E-Bike - https://www.sun-e-bike.com/fr/ - 09 54 94 99 14

Sites web : www.provence-a-velo.com // www.vaison-ventoux-tourisme.com