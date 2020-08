Vaucluse à vélo: Plateau de Sault, la magie du grand plateau

Depuis Sault, point de départ de cet itinéraire, nous allons vous faire découvrir un circuit agréable et sans grandes difficultés techniques et quelques villages où le temps semble parfois s’être arrêté.

L'itinéraire: Sault> Aurel > Saint-trinit> Saint-christol> Sault Distance : 33,00 km

Au départ du parking des écoles, descente vers le village de Sault, jour de marché (mercredi). 1ère rencontre: Claire Mira, castaneicultrice et éleveur de porcs du Ventoux, «Une ferme en Ventoux » à Saint Trinit . Traversée du village pour une descente vers la Loge, ensuite on emprunte la vieille route d’Aurel avec un petit arrêt à la « Distillerie du Vallon », nous sommes attendus par Sylvie Barthée Barjot . Au départ de la distillerie, direction Aurel par la vieille route, arrivée à Aurel à la hauteur de l’église, rencontre avec Nicolas Ughetto « photographe de la vie sauvage dans le Ventoux ». Poursuite de notre balade en direction de Saint Trinit avec petit arrêt pour un café au Bistrot de Saint Trinit . À la sortie du village nous prenons la direction de Saint Christol pour une visite du musée Marceau Constantin. Ensuite deux possibilités pour rentrer à Sault, soit retour direct par la route Sault, soit montée à Brouville pour ensuite rentrer à Sault. Pour finir notre périple, déjeuner au « Petit Jardin » Chez Caroline et Adrien .

L'audio de notre sortie sur le plateau de Sault Copier

Notre Guide: Farid / Ventoux Bikes Trip moniteur-guide de VTT et Route, 0608785471, info@ventoux-bikestrip.com, ventoux-bikestrip.com

Notre guide Farid - Julien Trambouze

Les liens:

Claire Mira, «Une ferme en Ventoux » à Saint Trinit

Distillerie du vallon à Aurel

Nicolas Ughetto « photographe de la vie sauvage dans le Ventoux »

Bistrot de Saint Trinit

Saint Christol: musée Marceau Constantin

Sault: Restaurant le petit jardin