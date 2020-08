Vaucluse en vélo: La Véloroute du Calavon en plein coeur du Luberon

L'itinéraire: Robion > Coustellet > Goult - Ménerbes > Robion 30 km - niveau facile

Au départ de Robion, la balade suit la voie verte jusqu’au lieu-dit de Coustellet où l’on retrouve restaurants, cafés et commerces. A 500 mètres de l’itinéraire, faites une première halte au Musée de la Lavande pour une pause culturelle et olfactive. Reprenez vos vélos et poursuivez sur l’itinéraire jusqu’à l’ancienne gare de Goult. De là, ne manquez pas le dolmen l’Ubac, un site funéraire historique datant de plusieurs milliers d’années. Revenez sur vos pas et quittez la voie verte à la sortie du village des Beaumettes. Suivez la RD 29 puis la RD 3 (Route de Ménerbes) jusqu’à l'embranchement avec le chemin de l’Isle à droite, puis la route de Gordes encore à droite. Sur votre gauche, se trouve le Domaine de la Royère, deuxième halte du parcours. Déposez vos vélos le temps de la visite de l’espace muséographique consacré à l’huile d’olive et d’une dégustation des différents crus du domaine. Reprenez vos vélos et rejoignez Coustellet par la RD 178 (route du Plan) puis la route des Caves. Le retour se fait tranquillement par la voie verte jusqu’à Robion.

L'audio de notre sortie sur la Véloroute du Calavon Copier

Sophie du Musée de la Lavande - Coustellet - Julien Trambouze

Les bonnes adresses : Hébergements : www.veloloisirprovence.com Location de vélos :

Sites de visite et dégustations :

Liens utiles :

Pour aller + loin : www.lamediterraneeavelo.com

Période recommandée : d’avril à novembre (en été : adaptez vos horaires pour éviter les fortes chaleurs)