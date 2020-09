VIDÉO - Dans les coulisses du TRAM de Toulouse

On fait le plein de sable aussi ici !

Partie 1 - Reportage

Récemment prolongé de 700 mètres jusqu'au Meett, le tramway de Toulouse dessert désormais le nouveau parc des expositions de Aussonne. Le premier TRAM de Toulouse a fonctionné de 1862 à 1957. Il a d'abord été à traction hippomobile avant l'arrivée du réseau électrique au début du XXème siècle. Il a été remplacé par des autobus et notamment des trolleybus. C'est en 2010 que le tramway fait son retour dans la ville rose avec l'ouverture de la ligne T1, et en 2015, l'extension de la ligne T2 jusqu'à l'aéroport de Blagnac.

Tisséo nous ouvre les portes du TRAM

Dans le contexte sanitaire actuel, les équipes de Tisséo procèdent à des nettoyages désinfectants quotidiens des véhicules et des espaces avec des produits virucides. Un soin particulier est apporté à toutes les surfaces de contact. En Haute-Garonne, au nord-ouest de Toulouse, le centre de Garossos est un endroit où toutes les rames de tramway sont garées. Il s'agit également d'un centre de maintenance avec des mécaniciens pour l'entretien et les réparations.

Airbus a dessiné les trams toulousains © Radio France - Alban Forlot

A deux pas des avions, les trams !

La ligne T1 est longue de 14,8 km, et compte 25 stations, dont treize sur la commune de Toulouse, neuf sur la commune de Blagnac et trois sur la commune de Beauzelle. La ligne T2 est une branche de la ligne T1 de 2,40 km depuis le rond-point Jean Maga à l'aérogare. Donc au terminus du Palais de Justice vous pouvez aller à l'aéroport avec la ligne Envol ou alors jusqu'à Aéroconstellation puis Beauzelle/Meett.

Partie 2 - Reportage

Des stations ont récemment été rebaptisées. Ainsi, un peu après les Arènes, la station Zénith est devenue Hippodrome, la station Cartoucherie est devenue Zénith, et la suivante est renommée Cartoucherie.

Naoufel Ghoul, responsable de secteur au TRAM T1 et T2 © Radio France - Alban Forlot

Les vélos sont autorisés à bord du tram excepté du lundi au vendredi de 7h à 9h et de 16h à 19h (heures de pointe). Si vous n’avez pas de ticket, vous pouvez vous en procurer un aux distributeurs automatiques sur les quais des stations du tram, dans les stations de métro et les autres points de vente du réseau Tisséo. Aucun ticket vendu dans le Tram. En utilisant les transports en commun, votre déplacement émet 144g de CO2 par kilomètre pour les véhicules à traction thermique comme certains bus, et 6,62g de CO2 par kilomètre pour les véhicules à traction électrique.

Pierre Cornu, conducteur © Radio France - Alban Forlot

Le wattman est le nom que l'on donne au conducteur d'un tramway. Au Québec le conducteur d'un tramway était appelé garde-moteur. Pierre Cornu est wattman depuis 2010. Au micro France Bleu Occitanie d'Alban Forlot, Pierre nous parle de son métier le mardi 22 septembre 2020 dans l'émission "La vie en Bleu". C'est la partie "Vie tranquille" du magazine à 9h30. A ses côtés, Nathanaël, ouvrier professionnel, Fabien, responsable équipe TRAM à Garossos, ou encore Naoufel Ghoul, responsable de secteur TRAM T1 et T2.

Fabien sur les toits du TRAM de Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Le centre de maintenance de Garossos couvre environ 8 000 m² de bâtiments sur une parcelle de 4 ha. Le bâtiment principal de remisage couvre une superficie de 6 200 m², un deuxième bâtiment de 1 800 m² étant essentiellement dédié au personnel. Le centre de maintenance se trouve à proximité immédiate du terminus Aéroconstellation. Le parc est composé de 5 remisages pouvant contenir chacun 4 rames et d'une annexe de 3 remisages pour 3 rames chacun, ce qui porte la capacité de parcage à 29 rames pour 28 rames existantes.