VIDEO Laponie : le village du Père Noël, le vrai !

La Laponie est le pays officiel du Père Noël. Quelques jours après sa tournée mondiale, il est déjà dans son bureau. Léonie et Elise ont eu la chance de le rencontrer.

Amiens, France

France Bleu Picardie vous fait découvrir la Laponie. La Finlande est le pays du Père Noël officiel : son village est à Rovaniemi, la capitale de la Laponie finlandaise, juste sur le cercle polaire arctique. Elise et Léonie attendaient ce moment depuis longtemps, et elles ne sont pas déçues !

Dans le village, il y a bien sûr le bureau du Père Noël, où on peut avoir la chance de le rencontrer, ce qui est le cas pour Léonie et Elise. Et le Père Noël parle français, comme il parle toutes les langues du monde. C'est extraordinaire, y compris pour les adultes.

Hélène, l'envoyée spéciale de France Bleu Picardie n'est pas venue. Pour savoir ce qu'elle a fait, regardez la vidéo jusqu'à la fin !

